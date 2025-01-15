Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 815 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Одно слово - Рабы США... Если европейцы хотят такой жизни как на Украине, это их выбор."Европа превращае...
  • Владимир Елкин
    Пора заменить название СВО на сегодняшнее более подходящее и реально значимое - "ВОЙНА"! И перестать поставлять всё н...Неожиданное решен...
  • Владимир Тимошков
    Доить так народ!В России вдвое ув...

За сутки до "контрнаступа": "Искандеры" разворотили штаб командования Курским вторжением. Убиты генералы и 2,5 тысячи боевиков

За сутки до "контрнаступа": "Искандеры" разворотили штаб командования Курским вторжением. Убиты генералы и 2,5 тысячи боевиков

Несмотря на то что "рождественское контрнаступление" ВСУ на Курском направлении заглохло, а потери оказались колоссальны, противник и не думает прекращать "мясные" штурмы огромным войском, сконцентрированным в Сумской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТГ
Татьяна Гусева
Дай бог нашим ребятам, наконец освободить Курскую область!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх