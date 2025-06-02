Лантратова предложила увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

Инициатива должна положительно повлиять на демографическую ситуацию в России Глава комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением об увеличении суммы материнского капитала еще на один миллион рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет, документ оказался в распоряжении РИА Новости.