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Петербургский дневник

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Лантратова предложила увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

Лантратова предложила увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

Инициатива должна положительно повлиять на демографическую ситуацию в России Глава комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением об увеличении суммы материнского капитала еще на один миллион рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет, документ оказался в распоряжении РИА Новости.

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