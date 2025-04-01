Юрист Адамс напомнил о запрете на прием в школы детей без знания русского языка

Генеральный директор юридической группы АИД, юрист Давид Адамс, сообщил, что с 1 апреля в России вступает в силу новый запрет, который ограничивает возможность поступления в школы для детей мигрантов, не владеющих русским языком.
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