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В Панаме произошло мощное землетрясение, пострадали не менее 27 человек

В Панаме в результате землетрясения магнитудой 7,7 пострадали не менее 27 человек. Об этом 10 октября сообщило агентство EFE со ссылкой на Национальную службу гражданской защиты страны.

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