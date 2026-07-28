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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Богдан Гуськов: «Вальтер Уокер всему научился в России. Сейчас это один из лучших ловцов пяток в UFC»

Боец UFC Богдан Гуськов рассказал, где его одноклубник Вальтер Уокер научился делать болевые приемы на ноги.

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