Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава СК созвал совещание, посвященное высокому уровню преступности мигрантов

Глава СК созвал совещание, посвященное высокому уровню преступности мигрантов

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин созвал срочное совещание с главами региональных следственных управлений, которое будет посвящено высокому уровню преступности среди мигрантов.

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