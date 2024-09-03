Глава СК созвал совещание, посвященное высокому уровню преступности мигрантов

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин созвал срочное совещание с главами региональных следственных управлений, которое будет посвящено высокому уровню преступности среди мигрантов.
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