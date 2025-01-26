Страшно до жути: США активно готовятся обороняться против русской ракеты «Орешник» Ирэн ОрлонскаяНа фоне испытаний ракеты средней дальности «Орешник» и активной разработки аналогичных систем в Китае, США начали предпринимать шаги для защиты от этих мощных средств поражения.
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