Гомель – Шахтер Солигорск где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Беларуси 21 июня

В пятницу, 21 июня, сыграют Гомель и Шахтер Солигорск в рамках Чемпионата Беларуси по футболу. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Центральный Гомель Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.