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В предстоящем году ожидается повышение пенсий

В предстоящем году ожидается повышение пенсий

С января предстоящего года начнет действовать обновленный порядок индексации страховых пенсий. «В феврале выплаты пересчитают с учетом прошедшей инфляции, а в апреле прибавят еще в зависимости от того, сколько средств собралось в Соцфонде», - добавил политик.

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