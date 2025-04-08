В предстоящем году ожидается повышение пенсий

С января предстоящего года начнет действовать обновленный порядок индексации страховых пенсий. «В феврале выплаты пересчитают с учетом прошедшей инфляции, а в апреле прибавят еще в зависимости от того, сколько средств собралось в Соцфонде», - добавил политик.