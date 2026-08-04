Максимальный с 1998 года отток средств из фондов облигаций в России в июле 2026 года

В июле 2026 года неквалифицированные российские инвесторы вывели из фондов облигаций почти 90 млрд рублей, что стало максимальным месячным оттоком с начала наблюдений в 1998 году, сообщает статистика InvestFunds, изученная РБК.
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