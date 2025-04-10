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Депутат Разворотнева: В расчетах платы за вывоз мусора почти нет справедливости

Правительство Российской Федерации посоветовало регионам, в которых коммунальная плата за вывоз мусора рассчитывается по числу жильцов в квартире, подумать над переходом на альтернативную систему — определять стоимость этой услуги в зависимости от числа квадратных метров в жилье, сообщают «Известия».

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Комментарии
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Александр
Несомненно! Один человек живущий на 100кв.м., мусорит значительно больше, чем пять на 50кв.м.
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