Депутат Разворотнева: В расчетах платы за вывоз мусора почти нет справедливости

Правительство Российской Федерации посоветовало регионам, в которых коммунальная плата за вывоз мусора рассчитывается по числу жильцов в квартире, подумать над переходом на альтернативную систему — определять стоимость этой услуги в зависимости от числа квадратных метров в жилье, сообщают «Известия».