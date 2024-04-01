Самое смешное из советских первоапрельских номеров «Крокодила»: 1980-е годы

Собрали все самое ухохотательное, дикое и дурацкое специально к Дню дурака — 1 апреля! Чихая от пыли, мы продолжаем самоотверженно листать архивы советских номеров «Крокодила» в поисках самых смешных цитат из легендарной рубрики «Нарочно не придумаешь».
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