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Самое смешное из советских первоапрельских номеров «Крокодила»: 1980-е годы

Самое смешное из советских первоапрельских номеров «Крокодила»: 1980-е годы

Собрали все самое ухохотательное, дикое и дурацкое специально к Дню дурака — 1 апреля! Чихая от пыли, мы продолжаем самоотверженно листать архивы советских номеров «Крокодила» в поисках самых смешных цитат из легендарной рубрики «Нарочно не придумаешь».

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