Раскрыты цели ударов российской авиации, беспилотников и ракет в зоне СВО за сутки

Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, а также логистическим центрам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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