Цивилизованная Европа демонстрирует манеры: олимпийским чемпионкам из России не дают визы накануне турнира. Мелко гадят или мешают побеждать?

Олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова (на снимке) и Виктория Листунова за два дня до вылета и за 6 дней до начала соревнований не получили визы в Хорватию для участия в чемпионате Европы.
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