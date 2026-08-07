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Спорт Уик-Энд

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Цивилизованная Европа демонстрирует манеры: олимпийским чемпионкам из России не дают визы накануне турнира. Мелко гадят или мешают побеждать?

Цивилизованная Европа демонстрирует манеры: олимпийским чемпионкам из России не дают визы накануне турнира. Мелко гадят или мешают побеждать?

Олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова (на снимке) и Виктория Листунова за два дня до вылета и за 6 дней до начала соревнований не получили визы в Хорватию для участия в чемпионате Европы.

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