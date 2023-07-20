Шутки кончились: власти призвали россиян срочно отказаться от отдыха в Турции, если жизнь дорога

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Обещают там очень серьёзное землетрясение сильнее в два раза чем было причём сериями несколько . Турция вся будет в руинах , а вот России там больше не будет . И поэтому русские имеющие там ПМЖ тикайте , пока Вас не присыпало

Наталья Иванова В Турции никогда не была и не собираюсь. А вот в Чечню хочу поехать!