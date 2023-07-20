Зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач призвала россиян отказаться от отдыха в Турции и не покупать туры в эту страну.
Шутки кончились: власти призвали россиян срочно отказаться от отдыха в Турции, если жизнь дорога
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Обещают там очень серьёзное землетрясение сильнее в два раза чем было причём сериями несколько . Турция вся будет в руинах , а вот России там больше не будет . И поэтому русские имеющие там ПМЖ тикайте , пока Вас не присыпало
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9 час.
Наталья Иванова
В Турции никогда не была и не собираюсь. А вот в Чечню хочу поехать!
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3 час.
АМ
Алиса Майская
Будет Россия там, ели случится беда с землетрясением. Примеров такой "забывчивости"- тьма. Вспомнить хоть Италию, которой помогали справиться с пандемией, уже после того, как власти страны поучаствовали в санкциях против РФ. Гуманитарные миссии у нас закон, который никакие действия против РФ не отменяют.
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3 час.
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