КНДР продолжает проводить военные учения на границе с Южной Кореей

Северокорейская береговая артиллерия продолжает проводить военные учения в Желтом море. Согласно данным издания, речь идет о береговой артиллерии, которая произвела выстрелы с 16:00 по 17:00 (10:00 – 11:00 мск).
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