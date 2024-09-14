Автобиография Кустурицы и новый роман Лукьяненко: книжные новинки сентября

В сентябре выходит русское издание автобиографической книги Эмира Кустурицы «Мятежный ангел». Помимо этого, на прилавках появится фантастический роман Сергея Лукьяненко «Поиски утраченного завтра», которым писатель начинает новый цикл «Сглаживание».
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