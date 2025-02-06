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Handelsblatt: «Северный поток — 2» могут перепрофилировать под финский водород

Handelsblatt: «Северный поток — 2» могут перепрофилировать под финский водород

Эксперты отмечают, что транспортировать водород по газопроводу технически невозможно. Чтобы план сработал хоть в какой-то мере, водород необходимо смешивать с метаном, однако это влечет дополнительные затраты Газопровод «Северный поток — 2» могут начать использовать для поставок водорода в Германию из Финляндии, пишет газета Handelsblatt.

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