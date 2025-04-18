Паломники из РФ добрались до храма Николая Чудотворца в Бари вопреки трудностям

Паломники из России, несмотря на сложности с оформлением виз и отсутствие прямых авиарейсов, добрались до итальянского города Бари, где хранятся мощи одного из самых почитаемых в РФ святых Николая Чудотворца, чтобы встретить там Пасху.
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