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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Иван Еськов
    Но пока этот якобы фейк ни кто не раскрыл. Тот же мэр ни сказал, что это брехня. Значит продавливают мигранты свои ин...Не сварят ли нас ...
  • Ингерман Ланская
    Это при этом...кличка стален... был Глобальный Грабёж Российского наследия!!! культурные и художественные ценности вы..."Мёртвая рука" на...
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"За такие деньги не только Кеннеди убить готовы": Колясников подсчитал взятки мигрантов только в Петербурге

"За такие деньги не только Кеннеди убить готовы": Колясников подсчитал взятки мигрантов только в Петербурге

В России борьба с нелегалами ужесточилась после теракта в "Крокусе", где погибли 145 человек. Петербургский СК отчитался о задержании мужчины, который помог легализовать более 21 тыс.

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Комментарии
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Поля Русс
Расстрел
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9 час.
ВЛ
Владимир Лосев
Когда же за предательство, (хотя бы во время войны!), вернут смертную казнь? Иначе ничего не изменить!
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5 час.
Евгений Сорокин
Лучше приравнять к расстрелу.
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3 час.

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