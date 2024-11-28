"За такие деньги не только Кеннеди убить готовы": Колясников подсчитал взятки мигрантов только в Петербурге

В России борьба с нелегалами ужесточилась после теракта в "Крокусе", где погибли 145 человек. Петербургский СК отчитался о задержании мужчины, который помог легализовать более 21 тыс.
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