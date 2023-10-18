76 лет назад, 14 октября 1947 Чак Йегер первым в мире пробивает звуковой барьер

Историю авиации можно разделить на два этапа – период до и после преодоления звукового барьера. До середины 1940-х годов самолеты развивали скорость до 950 км/ч лишь для того, чтобы столкнуться с так называемым звуковым барьером.
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