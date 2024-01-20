Гендиректор «Газпром-Медиа» поддержал решение Путина участвовать в выборах

Жители России гордятся своей страной Александр Жаров, генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг», выразил поддержку выдвижению нынешнего лидера России Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.
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