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Дмитровец

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Гендиректор «Газпром-Медиа» поддержал решение Путина участвовать в выборах

Гендиректор «Газпром-Медиа» поддержал решение Путина участвовать в выборах

Жители России гордятся своей страной  Александр Жаров, генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг», выразил поддержку выдвижению нынешнего лидера России Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.

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