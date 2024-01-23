Глава газовой столицы ЯНАО обратился к участникам школьной олимпиады

На базе Арктического лицея в Новом Уренгое (ЯНАО) 55 ямальских школьников участвуют в региональном этапе Всероссийской олимпиады по истории, сообщает мэр газовой столицы Ямала Андрей Воронов в своем telegram-канале.
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