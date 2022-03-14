В РАНХиГС объяснили, что делать тем, кто остался без работы из-за санкций

По некоторым данным, в России прогнозируется рост безработицы. О том, правда ли это и что делать, если ваше предприятие закрылось, рассказал доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.
По некоторым данным, в России прогнозируется рост безработицы. О том, правда ли это и что делать, если ваше предприятие закрылось, рассказал доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.
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