У бойцов ВСУ проблемы с наркотиками

Экс-депутат Рады Мосийчук заявил, что солдаты ВСУ опасны для Украины из-за наркозависимости. Военнослужащие украинской армии глушат стресс с помощью алкоголя и наркотиков, из-за чего становятся опасными для себя и своих соратников, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук «Такое ….