Быстрые плюшки с клубникой: готовим простой десерт

Сезон клубники только начинается, впереди будет еще очень много ароматных и сочных ягод. Предлагаем приготовить простые плюшки из готового теста с клубникой — очень быстро и доступно, а результат и внешний вид вас точно обрадуют.
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