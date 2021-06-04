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Быстрые плюшки с клубникой: готовим простой десерт

Быстрые плюшки с клубникой: готовим простой десерт

Сезон клубники только начинается, впереди будет еще очень много ароматных и сочных ягод. Предлагаем приготовить простые плюшки из готового теста с клубникой — очень быстро и доступно, а результат и внешний вид вас точно обрадуют.

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