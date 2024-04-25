Муте требовал у судьи на вышке, чтобы ему принесли кофе, и в итоге взял стаканчик у болельщика на трибуне

Шан Цзюньчэн обыграл Корентена Муте в первом круге «Мастерса» в Мадриде – 6:7(9), 6:2, 7:6(10). Матч длился 3 часа 59 минут и стал вторым по продолжительности в истории турнира после полуфинала 2009 года, в котором Рафаэль Надаль за 4 часа 3 минуты победил Новака Джоковича.
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