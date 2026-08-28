"Солнечный" витамин D. Признаки нехватки и как проверить

Усталость, которая не проходит после сна, ломота в мышцах, частые простуды, снижение настроения и ощущение постоянного упадка сил — многие списывают эти симптомы на стресс, возраст или напряжённый график.
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