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"Солнечный" витамин D. Признаки нехватки и как проверить

"Солнечный" витамин D. Признаки нехватки и как проверить

Усталость, которая не проходит после сна, ломота в мышцах, частые простуды, снижение настроения и ощущение постоянного упадка сил — многие списывают эти симптомы на стресс, возраст или напряжённый график.

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