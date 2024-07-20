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МОК: «Для всех делегаций, участвующих в Олимпийских играх в Париже, приняты меры безопасности. Мы доверяем французским властям»

«Для всех делегаций, участвующих в Олимпийских играх 2024 года в Париже, приняты меры безопасности. Как и всегда, за меры безопасности отвечают местные власти.

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