Президент Франции Макрон обсудит с премьером Польши Туском украинский конфликт

Ранее он встречался с Трампом и Зеленским Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг прибудет с визитом в Польшу, где обсудит конфликт на Украине с польским премьер-министром Дональдом Туском после встречи с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на прошлой неделе в Париже.
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