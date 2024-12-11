Президент Франции Макрон обсудит с премьером Польши Туском украинский конфликт

Ранее он встречался с Трампом и Зеленским Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг прибудет с визитом в Польшу, где обсудит конфликт на Украине с польским премьер-министром Дональдом Туском после встречи с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на прошлой неделе в Париже.