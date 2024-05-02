Питер Шифф: «BTC как и ожидалось не смог удержать $60 000»

Критик Bitcoin Питер Шифф выразил искреннюю радость по поводу вчерашнего падения криптовалюты. Знаменитый экономист считает, что снижение BTC доказывает его прогноз о том, что рынок не даст цифровому активу удержать цену в $60 000.
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