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Владимирские новости

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Бензин во Владимирской области один из самых дорогих в ЦФО

Бензин во Владимирской области один из самых дорогих в ЦФО

Средняя цена бензина во Владимирской области к концу августа составила 81,2 рубля за литр, уступая только самым дорогим регионам ЦФО.

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