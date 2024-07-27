Александр Швыков и Дмитрий Афоничев провели прием на площадке «Единой России»

26 июля в региональной общественной приемной «Единой России» депутат Тульской городской Думы Александр Швыков и депутат Тульской областной Думы Дмитрий Афоничев провели прием для жителей Тульской области.
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