В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что Вооруженные силы Украины потеряли еще один танк Abrams в результате успешных действий группировки российских войск «Центр» в Донецкой Народной Республике.
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