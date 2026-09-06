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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Челси» первое поражение в сезоне – 1:2 с «Арсеналом». Было 3 победы

« Челси » потерпел первое поражение в сезоне.  Команда Хаби Алонсо уступила « Арсеналу » в 3-м туре АПЛ (1:2).

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