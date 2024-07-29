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Маск: философия Харрис может привести к холокосту человечества

Маск: философия Харрис может привести к холокосту человечества

Global Look Press/Photo Image Press/Keystone Press Agency Американский предприниматель Илон Маск обвинил кандидата в президенты США Камалу Харрис в том, что ее политика может привести к фактическому холокосту всего человечества.

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