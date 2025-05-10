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Как на самом деле относится к творчеству Григория Лепса его молодая невеста

Как на самом деле относится к творчеству Григория Лепса его молодая невеста

Аврора Киба, юная избранница Григория Лепса, не устает делиться моментами их совместной жизни. Сейчас Аврора постигает азы моды в колледже Лондона, но регулярно навещает Москву, чтобы увидеться с любимым артистом.

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