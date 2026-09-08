На Полярном Урале установили футуристические арт-объекты

Три новых места притяжения для туристов появилось в природном парке «Ингилор». Ими стали необычные арт-объекты, напоминающие о доисторической фауне Полярного Урала, сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО.
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