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Красный Север

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На Полярном Урале установили футуристические арт-объекты

На Полярном Урале установили футуристические арт-объекты

Три новых места притяжения для туристов появилось в природном парке «Ингилор». Ими стали необычные арт-объекты, напоминающие о доисторической фауне Полярного Урала, сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО.

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