"Это к удаче": чего ждет Индия от саммита Путина и Моди

Сегодня в Индию для участия в саммите прилетит Владимир Путин. Учитывая исторические связи наших стран и дружбу президента с премьер-министром Нарендрой Моди, в Кремле встречу назвали обсуждением особо привилегированного стратегического партнерства.
Сегодня в Индию для участия в саммите прилетит Владимир Путин. Учитывая исторические связи наших стран и дружбу президента с премьер-министром Нарендрой Моди, в Кремле встречу назвали обсуждением особо привилегированного стратегического партнерства.
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