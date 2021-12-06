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"Это к удаче": чего ждет Индия от саммита Путина и Моди

Сегодня в Индию для участия в саммите прилетит Владимир Путин. Учитывая исторические связи наших стран и дружбу президента с премьер-министром Нарендрой Моди, в Кремле встречу назвали обсуждением особо привилегированного стратегического партнерства.

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