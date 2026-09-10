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Царьград

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Агроном Елизавета Тихонова раскрыла секреты подкормки малины

Агроном Елизавета Тихонова раскрыла секреты подкормки малины

Агроном Елизавета Тихонова поделилась рекомендациями по подкормке малины. В весенне-летний период азотные удобрения, нитрофоска и селитра способствуют росту, а осенью фосфор и калий помогут корням пережить зиму, закладывая основу для будущего урожая.

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