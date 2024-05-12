«Истребитель демонов» возвращается! Как изменился хит и спасает ли «графон» от вороха проблем?

Уже восемь лет «Истребитель демонов» пользуется популярностью публики: сначала выстрелила манга Коёхару Готогэ, а следом и аниме от студии ufotable («Пожиратель богов», «Судьба/Ночь схватки: Прикосновение небес»).
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