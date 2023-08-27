Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«В спорте ярких побед, только гладкого льда». Команда Тутберидзе поздравила Глеба Смолкина с днем рождения

Фигуристу исполнилось 24 года.  Смолкин выступает в танцах на льду в дуэте с дочерью Тутберидзе – Дианой Дэвис.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх