Магнитные бури 25 декабря 2024 года: что ожидать и как защитить себя Ирина Валькова25 декабря 2024 года прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка, что, безусловно, порадует как метеочувствительных людей, так и тех, чья работа связана с использованием навигационного оборудования и радиосвязи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии