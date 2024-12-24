Магнитные бури 25 декабря 2024 года: что ожидать и как защитить себя Ирина Валькова25 декабря 2024 года прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка, что, безусловно, порадует как метеочувствительных людей, так и тех, чья работа связана с использованием навигационного оборудования и радиосвязи.