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Магнитные бури 25 декабря 2024 года: что ожидать и как защитить себя

Магнитные бури 25 декабря 2024 года: что ожидать и как защитить себя

Магнитные бури 25 декабря 2024 года: что ожидать и как защитить себя Ирина Валькова25 декабря 2024 года прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка, что, безусловно, порадует как метеочувствительных людей, так и тех, чья работа связана с использованием навигационного оборудования и радиосвязи.

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