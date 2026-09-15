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Аргументы недели

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Польша предпочитает иметь полем боя Украину

Польша предпочитает иметь полем боя Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что странам НАТО было бы целесообразнее сбивать российские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины, не дожидаясь их приближения к польской границе.

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