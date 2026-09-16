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Курские новости

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В Курской области зарегистрирован 41 случай боррелиоза после укусов клещей

В Курской области зарегистрирован 41 случай боррелиоза после укусов клещей

В Курской области в этом году зафиксировано на 16,3% меньше обращений по поводу укусов клещей, чем в прошлом.

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