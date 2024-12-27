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Спортивные клубы могут стать местами реабилитации для ветеранов

Спортивные клубы могут стать местами реабилитации для ветеранов

Благодарственное письмо вручили сегодня представители организации «Ветераны боевых действий в Таджикистане» владельцу спортклуба «АсГард» Константину Васильеву за вклад в решение проблем физической и психологической реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий.

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