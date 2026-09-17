Захарова: инициаторами фальсификации в Буче выступили западные спонсоры Киева

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Инициаторами фальсификации событий в городе Буча выступили западные спонсоры киевского режима, которых не устраивали стамбульские договоренности.
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