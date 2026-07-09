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Китай-Япония: экономические последствия военного курса Токио

Китай-Япония: экономические последствия военного курса Токио

Поскольку китайско-японские отношения остаются напряженными из-за ошибочных заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити (Sanae Takaichi) о Тайване и ускоренного наращивания военного потенциала ее администрации, экономика Японии все сильнее ощущает на себе последствия, при этом экспорт критически важных минералов из Китая резко падает, цепочки поставок прогибаются под давлением, а на горизонте маячат миллиарды потенциальных потерь ВВП, заявили … Сообщение Китай-Япония: экономические последствия военного курса Токио появились сначала на Новостной портал о Китае PRC.

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