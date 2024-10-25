Индия планирует получить образцы грунта из района Южного полюса Луны

Слайд из презентации ISRO с изображением аппаратов миссий «Чандраян-4» и «Чандраян-5» / © ISRO По словам представителей Индийской организации космических исследований (ISRO), миссия «Чандраян-4» будет состоять из нескольких аппаратов, запущенных по отдельности на двух ракетах.
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