Обеспеченные жители Рублёвки, которые до смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы часто приглашали его бывшую жену Анну Седокову в новогодние каникулы на корпоративы, не пригласили певицу в 2025 году, так как не хотят «негатив привлекать».
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